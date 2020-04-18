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    • 18.04.2020 11:29
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    'da krizi derinleşiyor: Mars'tan da gelseler kul etmiyoruz

    Bütün dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, 'ın gündeminde lar var. Ülkenin, 'daki sığınmacıları kul edeceğine dair haberleri eleştiren Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu Vekili , "Mars'tan gelseler dahi sığınmacıları kabul etmeyeceğiz" dedi.

    Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz

    'ın 'daki ları kul edeceğine dair haberleri eleştiren Bulgaristan Milliyetçi Hareket partili Avrupa Parlamentosu vekili , 'Mars'tan gelseler dahi sığınmacıları kabul etmemeleri gerektiğini' söyledi.

    Cambazki, Facebook hesabından bir ileti paylaşarak Batı basınında çıkan, Bulgaristan'ın AB'de oluşturulan bir plana istinaden Yunanistan'daki kamplarda yaşayan sığınmacıları kabul edeceğinin belirtildiği haberlere tepki gösterdi.

    Cambazki, "Bulgaristan, isterse Yunanistan, Timbuktu veya Mars'tan olsun, sığınmacılarla ilgili hiçbir plana dahil olamaz, olmamalı ve olmayacak. Bunun yeni bir yalan haber olduğunu umuyorum. Eğer yalan haber değilse bu, çok mantık dışı ve sorumsuzca bir karar olur" dedi.

    Bulgar vekil, söz konusu plana katılımın mevcut durum göz önünde alındığında da imkansız olduğunu kaydetti.

    Haberler Dünya Bulgaristan'da sığınmacı krizi derinleşiyor: Mars'tan da gelseler kabul etmiyoruz
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