4 Nisan'da, iki ayrı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.
Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yangın bölgesindeki radyasyonun normal seviyenin 16 kat üzerinde olduğu bildirilmişti.
Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı.
Ukrayna'nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan'dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı. Yangın NASA uydusundan çekilen bu kare ile uzaydan görüntülendi.
NASA'nın Aqua isimli uydusu tarafından çekilen bu karenin 8-9 Nisan tarihlerine ait olduğu bilgisinin altı çizildi.
ÇERNOBİL NEREDE?
Çernobil Ukrayna'da yer almaktadır ve konum olarak Rusya'nın güneyinde, Karadeniz'in kuzeyindedir.
ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NEDEN PATLADI?
Çernobil nükleer santrali patlaması, üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen etkisini yitirmiyor. Reaktörlerde insan hatası nedeniyle meydana gelen patlama, birçok kişinin ölümüne neden olmuş ve bölgede ortaya çıkan radyoaktif sızıntı sebebiyle yerleşim alanları boşaltılmıştı. İşte, Çernobil nedir ve nerede? Çernobil nükleer santrali faciası ve patlamanın nasıl ortaya çıktığına dair detaylar Çernobil faciasının etkileri, radyoaktif sızıntının yayılmasıyla birlikte insan üzerinde de görülmüştür. Patlamanın meydana geldiği alan, olayın ardından karantina altına alınmış ve o tarihten itibaren bölgeye girişler yasaklanmıştır.