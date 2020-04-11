Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında, ABD merkez ülkelerden biri haline geldi. Yaşanan can kayıplarında İspanya'yı geride bırakan ülkede ölü sayısı 16 bin 697'ye çıkarken vaka sayısı da 426 bin 270 oldu. En büyük can kaybının yaşandığı kentlerden olan New York'ta defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island'ta toplu mezarları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla kaydedilmiş anlar ortaya çıktı.
Cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarlar tüyler ürpertti. Başkan Trump, "Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" ifadelerini kullanmıştı.
Amerikalılar, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Maske takıyor.
Cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarlar tüyler ürpertti. Başkan Trump, "Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" ifadelerini kullanmıştı.
Amerikalılar, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Maske takıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.