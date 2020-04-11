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    • Dünya
    • 11.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs salgını 'yi yıktı! 'ta lıklar kazılmaya başlandı...

    Coronavirüs salgını 'yi yıktı. Sadece eyaletinde ölü sayısı 7 bini aştı. Mezarlıklarda yer kalmadı. Bu nedenle lar kazılmaya başlandı.

    Mezar adası!
    Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında, merkez ülkelerden biri haline geldi. Yaşanan can kayıplarında İspanya'yı geride bırakan ülkede ölü sayısı 16 bin 697'ye çıkarken vaka sayısı da 426 bin 270 oldu. En büyük can kaybının yaşandığı kentlerden olan 'ta defin planının ortaya çıkmasından sonra şimdi de Hart Island'ta ları gösteren uzaydan çekilmiş görüntülerle birlikte dronla kaydedilmiş anlar ortaya çıktı.



    Cezaevindeki mahkumlardan yardım alınarak kazıldığı belirtilen toplu mezarlar tüyler ürpertti. Başkan Trump, "Umarım 100 bin tahmininden daha az insan ölür" ifadelerini kullanmıştı.



    Amerikalılar, sosyal mesafe kuralına uyuyor. Maske takıyor.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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    Haberler Dünya Coronavirüs salgını ABD'yi yıktı! New York'ta toplu mezarlıklar kazılmaya başlandı...
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