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    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
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    Ultra zenginler Kovid-19 salgınında bile hava attı!

    Dünya, virüs salgınıyla sarsıldı. İnsanlar, bir tuvalet kağıdı için bile birbiriyle yarıştı. Ultra zengin ailelerin çocukları ise sosyal medyada karantina havası attı...

    Havanız batsın
    Coronavirüs, milyonlarca insanı eve kapattı. Dünya devi ülkelerin ekonomileri zarar görürken, yüzlerce şirket battı. Ülkelerde tuvalet kağıdı ve maske savaşları başladı. Ancak bazıları karantinada bile lüksten kaçınmadı. Dünyanın dört bir yanından mega zengin ailelerin çocukları karantina paylaşımlarıyla dudak uçuklattı. Havuzlu villaları, marka maskeleri, lüks arabaları ile salgında bile havalarını attı.



    'dan Ivan Dalevich, doğum gününü McDonald's'ta mütevazı bir şekilde kutladı. Ancak yüzünde 550 liralık maskesi vardı.



    'da Dradia Nova, Lamborghini marka arabasıyla Corona'nın tozunu attı!



    Stockholm'den 29 yaşındaki bir influencer, markette polislerin koruduğu tuvalet kağıdını Louis Vuitton çantalarına sakladı.
    Miami'den Masha Kambolin, lüks dairesinden çarpıcı manzaraya karşı kahvesini yudumladı.
    Rusya'da yaşayan Kate, lüks çatı katındaki Louis Vuitton kutularını açtı. İçinden tuvalet kağıdı çıktı...

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