Bu salgından devletlerin de ders çıkaracağını belirten Gates bu kapsamda erken uyarı sistemlerinin de hayatımıza girmesini beklediğini belirtti. Gates ayrıca gerekli önlemler daha önce alınsaydı bugün harcadığımız trilyonlarca doların harcanmasına gerek kalmayacağını öne sürdü.

Corona virüs benzeri bir salgının her 20 yılda bir karşımıza çıkabileceğini belirten Gates şu an yaşadığımız durumdan ders çıkarıldığına ve gelecekte benzer bir durumda daha hazırlıklı konumda olacağımıza inandığının altını çizdi.