Coronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan’da evlilik telaşı! Başvurular yüzde 300 arttı...
Coronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.
Coronavirüssalgınının başladığı Vuhan'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.
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