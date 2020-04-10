Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Coronavirüsün ilk çıktığı yer olan ’da evlilik telaşı! Başvurular yüzde 300 arttı...

    Coronavirüs salgınının başladığı 'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.

    Vuhan’da evlilik telaşı
    Coronavirüs salgınının başladığı 'da bu hafta sokağa çıkma yasağı ve sıkı kurallar gevşetilirken, karantinada haftalar geçiren çiftler sokağa çıkar çıkmaz adeta evlilik için sıraya girdi. Evlilik başvuruları yüzde 300 arttı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Dünya Coronavirüsün ilk çıktığı yer olan Vuhan’da evlilik telaşı! Başvurular yüzde 300 arttı...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri