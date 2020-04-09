Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Coronavirüs'ten etkilenenlere yardım çalışmaları için bir milyar dolar bağışlayacağını duyurdu. Dorsey, bu miktarın kişisel servetinin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini de belirtti.
Twitter'ınCEO'su Jack Dorsey, Coronavirüs'ten etkilenenlere yardım çalışmaları için bir milyar dolar bağışlayacağını duyurdu. Dorsey, bu miktarın kişisel servetinin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini de belirtti.
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