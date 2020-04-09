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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Twitter'ın 'su 'den rekor bağış!

    Twitter'ın 'su , Coronavirüs'ten etkilenenlere yardım çalışmaları için bir milyar dolar bağışlayacağını duyurdu. Dorsey, bu miktarın kişisel servetinin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini de belirtti.

    Rekor bağış!
    Twitter'ın 'su , Coronavirüs'ten etkilenenlere yardım çalışmaları için bir milyar dolar bağışlayacağını duyurdu. Dorsey, bu miktarın kişisel servetinin yaklaşık dörtte birine karşılık geldiğini de belirtti.

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