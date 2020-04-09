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    • Dünya
    • 09.04.2020 13:53
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    • 09.04.2020 13:53
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    'da ölü sayısı kritik sınırı geçti! ten son 24 saatte...

    salgınından Avrupa'da en çok etkilenen ülkelerden olan 'da son 24 saatte ölü sayısı 683 kişi daha artarak toplamda 15 bin 238'e yükseldi.

    İspanya'da kritik sınır geçildi! Koronadan son 24 saatte...

    'da yeni tip (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla 15 bin 238'e çıktı.

    Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

    Buna göre, Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm artış hızında son iki gündür tespit edilen hafif yükselişin bugün itibarıyla tekrar inişe geçtiği görüldü.

    Son 24 saatte Kovid-19 hastalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 683 artarak 15 bin 238'e çıktı.

    Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 2 Nisan'da 950 ile zirve yaptıktan sonra 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743 ve 8 Nisan'da 757 olarak açıklanmıştı.

    Vaka sayısı ise 5 bin 756 artışla toplamda 152 bin 446 oldu.

    Kovid-19 hastalarından taburcu olanların sayısı da 4 bin 144 artışla 52 bin 165'e çıktı.

    Koronavirüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 214 artışla 5 bin 800'e çıktı. Kentte vaka sayısı da 1427 artışla 43 bin 877 olarak açıklandı.

    BAŞBAKAN SANCHEZ MECLİSTE KONUŞTU
    Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olağanüstü halin uzatılması için Meclisteki genel oturumda yaptığı konuşmada, bu istatistiklere atıfta bulunarak, "Salgının, kontrol altına alınmasına başlandı. Başlarda yüzde 22'lerde olan vaka sayısındaki artış oranı şimdi ortalama yüzde 4'lere düştü." dedi.

    Sanchez ayrıca "virüse karşı bir aşı bulunana kadar dünyanın tam olarak normale dönemeyeceğini" vurguladı. Kovid-19'u yenmek için ülkedeki tüm siyasi partilerden "birlik ve sadakat" isteyen Sanchez, "Önceliğimizin, bu salgında başlangıç noktasına dönmemek, rahatlamamak ve kendimizi korumayı sürdürmek olduğu açıktır. Tünelden çıkmak için bu yeni çabayı göstermek zorundayız." şeklinde konuştu.

    Mecliste yapılacak oylamayla, ülkede Kovid-19'la mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe giren olağanüstü halin 25 Nisan gece yarısına kadar uzatılması öngörülüyor.

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