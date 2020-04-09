ABD'de Coronavirüs vaka sayası 400 bine, ölümler ise 13 bine yaklaştı. New York Times'da yer alan bir analizde korkutan veriler ortaya çıktı. Coronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin talebinin reddedildiği 1 mezara 10 cesedin konulduğu iddia edildi. Uzmanlar ülkede Coronavirüs kaynaklı ölümlerin sisteme girilmediğini dile getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump bu haftanın ve gelecek haftanın bir kısmının, ABD'de koronavirüsten ölümlerin artması beklendiği için 'acı verici' olacağını söyledi. Ancak, önümüzdeki hafta işlerin iyileşmeye başlayacağına dair umut olduğunu da belirtti.
GERÇEK SAYILAR AÇIKLANMIYOR
Coronavirüs'ün yeni merkezi haline gelen Amerika'da sağlık sistemi alarm veriyor.
GERÇEK SAYILAR AÇIKLANMIYOR
Coronavirüs'ün yeni merkezi haline gelen Amerika'da sağlık sistemi alarm veriyor.
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