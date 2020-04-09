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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    1 mezara 10 ceset! Coronavirüs 'de sağlık sistemini çökertti...

    'de Coronavirüs vaka sayası 400 bine, ölümler ise 13 bine yaklaştı. 'da yer alan bir analizde korkutan veriler ortaya çıktı. Coronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin talebinin reddedildiği 1 mezara 10 cesedin konulduğu iddia edildi.

    1 mezara 10 ceset!
    ABD'de Coronavirüs vaka sayası 400 bine, ölümler ise 13 bine yaklaştı. 'da yer alan bir analizde korkutan veriler ortaya çıktı. Coronavirüs testi yaptırmak isteyenlerin talebinin reddedildiği 1 mezara 10 cesedin konulduğu iddia edildi. Uzmanlar ülkede Coronavirüs kaynaklı ölümlerin sisteme girilmediğini dile getiriyor. Başkanı bu haftanın ve gelecek haftanın bir kısmının, ABD'de koronavirüsten ölümlerin artması beklendiği için 'acı verici' olacağını söyledi. Ancak, önümüzdeki hafta işlerin iyileşmeye başlayacağına dair umut olduğunu da belirtti.

    GERÇEK SAYILAR AÇIKLANMIYOR
    Coronavirüs'ün yeni merkezi haline gelen Amerika'da sağlık sistemi alarm veriyor.

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