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    • Dünya
    • 08.04.2020 Gazete
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    lı kadın karantinayı evinde geçirmek isteyen eşini eve almadı!

    Polonya'dan önceki gün 'ya giren bir kişi, Coronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren , sağlık merkezine gönderildi.

    Eşini eve almadı!

    Polonya'dan önceki gün 'ya giren bir kişi, Coronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren , sağlık merkezine gönderildi.



    Koca, büyük üzüntü yaşadı.



    Ukraynalı kadın, bu hareketiyle büyük tepki çekti.

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