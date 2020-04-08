Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, Coronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Ukraynalı, sağlık merkezine gönderildi.
Koca, büyük üzüntü yaşadı.
Ukraynalı kadın, bu hareketiyle büyük tepki çekti.
Ukraynalı kadın karantinayı evinde geçirmek isteyen eşini eve almadı!
Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, Coronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Ukraynalı, sağlık merkezine gönderildi.
Polonya'dan önceki gün Ukrayna'ya giren bir kişi, Coronavirüs nedeniyle uygulanan 14 günlük zorunlu karantinayı evinde geçirmek istedi. Ancak eşi eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Ukraynalı, sağlık merkezine gönderildi.
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