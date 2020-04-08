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    • 08.04.2020 08:11
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    CEO'su 'den le mücadeleye 1 milyar dolar

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan 'ın CEO'su , le mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

    Twitter CEO'sundan koronayla mücadeleye dev bağış

    'ın üst yöneticisi (CEO) , yeni tip (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

    Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

    Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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