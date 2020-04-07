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    • 07.04.2020 14:55
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    Son dakika: Birleşmiş Milletler'de virüsle ilgili ilk zirve

    Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin () Perşembe günü (Covid-19) ile ilgili ilk toplantısını yapacağı duyuruldu. Toplantının video konferans yoluyla yapılacağı bildirildi.

    BM'de bir ilk! Koronavirüs...

    , Perşembe günü ilk kez hakkında görüşmek üzere video konferans yoluyla kapalı bir oturum düzenleyecek.

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa süreliğine katılacağı oturumdan sonra herhangi bir basın açıklaması yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

    Virüsün ortaya çıkmasından bu yana geçen sürede BMGK, Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bir araya gelememişti. Çin'in toplanma fikrine ise olumlu bakmadığı belirtildi. Toplantının nasıl bir şekil alacağı, ne yapılabileceği, ülkeler arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

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