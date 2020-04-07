BMGK, Perşembe günü ilk kez Corona Virüs hakkında görüşmek üzere video konferans yoluyla kapalı bir oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kısa süreliğine katılacağı oturumdan sonra herhangi bir basın açıklaması yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

Virüsün ortaya çıkmasından bu yana geçen sürede BMGK, Çin ve ABD arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü bir araya gelememişti. Çin'in toplanma fikrine ise olumlu bakmadığı belirtildi. Toplantının nasıl bir şekil alacağı, ne yapılabileceği, ülkeler arasında iş birliği yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.



