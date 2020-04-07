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    • Dünya
    • 07.04.2020 Gazete
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    Grip savar! Önce İspanyol gribini sonra coronayı yendi

    İtalya'nın Biella kentindeki bir huzurevinde yaşayan Ada Zanusso'ya (104), yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yenen yaşlı kadın, dünya üzerinde Coronavirüs'ü yenen en yaşlı insan oldu.

    Grip savar!
    İtalya'nın Biella kentindeki bir huzurevinde yaşayan Ada Zanusso'ya (104), yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yenen yaşlı kadın, dünya üzerinde Coronavirüs'ü yenen en yaşlı insan oldu. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı hastalığı da yenmişti.

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