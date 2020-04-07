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    • 07.04.2020 21:59
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    ABD Başkanı Trump'tan flaş Kovid-19 kararı: 2 trilyon dolardan sorumlu Glenn Fine'ı görevden aldı

    ABD Başkanı , yeni tip (Kovid-19) salgını için onayladığı 2 trilyon dolarlık mali destek paketinin denetiminden sorumlu olmak üzere Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Glenn Fine'ı görevden aldı.

    Trump'tan flaş karar: O ismi görevden aldı

    Pentagon Başmüfettiş Vekili olarak 2016 yılından bu yana görev yapan Fine, geçen hafta, federal kurumların başmüfettişleri tarafından, Trump'ın onayladığı 2 trilyon dolarlık yardım paketinin denetlenmesi için kurulan Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığına seçilmişti.

    YERİNE SEAN O'DONNELL GETİRİLDİ
    Trump yönetimi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin Fine'ın, Pentagon Başmüfettişliği görevinden alındığını ve yerine Çevre Koruma Ajansı Başmüfettişi Sean O'Donnell'ın getirildiğini açıkladı.

    11 Eylül saldırılarından sonra Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği görevine getirilen Fine, bağımsız ve tarafsızlığı ile biliniyordu.

    Pentagon Başmüfettişlik Ofisinden yapılan açıklamada, Fine'ın, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanlığından da alındığı ifade edildi.

    Trump'ın bu adımı Kongreden tepki alırken, Başkanın, açıkladığı yardım paketinin sıkı bir denetlemeden geçirilmesinden endişe ettiği için Fine'ı görevden aldığı iddia edildi.

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