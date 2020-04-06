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    • Dünya
    • 06.04.2020 22:28
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    • 06.04.2020 22:28
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    Son dakika: 'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi

    'de koronavirüs salgını kaynaklı can kaybı 57'ye ulaşırken, 181 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 904'e çıktığı açıklandı.

    İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 57 oldu

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, vaka sayısı ise 8 bin 904'e yükseldi.

    yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

    181 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ
    Ülkede böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 57'ye ulaşırken, 181 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 8 bin 904'e çıktığı kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca hastalardan 140'ının durumunun ağır olduğu, 585 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

    İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

    Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

    yönetimi, koronavirüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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