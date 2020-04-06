Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en kalabalık kenti Guayaquil'in sakinleri, kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşıyor. Guayagil'de bir haftayı aşkın süredir Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri, taşıma paletleri ile sokaklardan toplanıyor.
Ekvador'da Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri paletlerle toplanıyor
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en kalabalık kenti Guayaquil'in sakinleri, kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşıyor. Guayagil'de bir haftayı aşkın süredir Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri, taşıma paletleri ile sokaklardan toplanıyor.
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