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'da Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri paletlerle toplanıyor

ülkesi 'un en kalabalık kenti Guayaquil'in sakinleri, kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşıyor. Guayagil'de bir haftayı aşkın süredir Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri, taşıma paletleri ile sokaklardan toplanıyor.

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Paletlerle toplanıyor
Güney Amerika ülkesi 'un en kalabalık kenti Guayaquil'in sakinleri, kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşıyor. Guayagil'de bir haftayı aşkın süredir Coronavirüs'ten ölenlerin cesetleri, taşıma paletleri ile sokaklardan toplanıyor.

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