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Son dakika: 'da sağlık sistemi resmen çöktü! Dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip ün en çok vurduğu ülkelerden biri de oldu. İran’da koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. ’ın büyük alışveriş merkezi olan , koronavirüs hastalarının tedavisi i 3 bin yataklık bir hastaneye dönüştürüldü.

  • Dünya
  • 05.04.2020 15:45
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 15:48
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İran'da koronavirüs (Covid-19) hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı. Başkent Tahran'ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.

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