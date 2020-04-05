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Son dakika: Eski Başbakanı Cibril, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, Eski Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. 1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri rejimine karşı kurulan olarak görev yapmıştı.

  • Dünya
  • 05.04.2020 18:15
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 18:31
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Eski Libya Başbakanı Cibril Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Başbakanı Mahmud Cibril, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAHMUD CİBRİL KİMDİR?
1952 yılında Libya'nın Bingazi kentinde dünyaya gelen Cibril, 2011 yılında Libya'nın devrik lideri rejimine karşı kurulan olarak görev yapmıştı.

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