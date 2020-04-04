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Son dakika: Fransız ordusunda koronavirüs şoku! Savunma Bakanı duyurdu

Son dakika haberi... Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

  • Dünya
  • 04.04.2020 16:29
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 16:56
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Fransız ordusunda korona şoku!

Fransa'da 600 askerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yerel gazete Ebra'ya yaptığı açıklamada, 600 askerin Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Askerlerin durumunu yakından takip ettiklerini ifade eden Parly, bu gelişmenin operasyonları etkilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığından iki gün önce yapılan açıklamada, Fransa'nın Barkhane Operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesinde görev yapan 4 askerde Kovid-19 tespit edildiği ve 3'ünün Fransa'ya getirildiği belirtilmişti.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 507'ye, vaka sayısı da 64 bin 338'e yükselmişti.

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