Avrupa, Coronavirüs'ün merkezi haline geldi. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Kongre merkezindeki görüntüler tüyler ürpertti. İspanya'da Coronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı da düne göre 7 bin 472 artışla 117 bin 710'a yükseldi. Buna göre İspanya, Abin 716) üstüne çıktı. İspanya, Çin'in (76 bin 791) ardından Covid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.
Coronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'nın günlük ölüm oranları korkutuyor. Cesetlerle dolu gömülmeyi bekleyen tabutlar, bir park alanında bekletiliyor.Ülkede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılması bekleniyor.
Coronavirüs'ün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'nın günlük ölüm oranları korkutuyor. Cesetlerle dolu gömülmeyi bekleyen tabutlar, bir park alanında bekletiliyor.Ülkede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin ikinci kez uzatılması bekleniyor.
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