Formula 1'in 89 yaşındaki eski patronu Bernie Ecclestone ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi (44) bebek bekliyor. Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Bernie, ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak. Çok heyecanlı olduklarını belirten çift, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması" şeklinde konuştu.
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında baba olacak
Formula 1'in 89 yaşındaki eski patronu Bernie Ecclestone ve 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi (44) bebek bekliyor. Ekim ayında 90 yaşına girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Bernie, ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak.
- Dünya
- 04.04.2020
- Gazete
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