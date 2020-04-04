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Formula 1'in eski patronu 89 yaşında baba olacak

Formula 1'in 89 yaşındaki eski patronu ve 2012 yılında evlendiği eşi (44) bebek bekliyor. Ekim ayında girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Bernie, ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak.

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89 yaşında baba olacak
Formula 1'in 89 yaşındaki eski patronu ve 2012 yılında evlendiği eşi (44) bebek bekliyor. Ekim ayında girecek olan ve dördüncü kez baba olmaya hazırlanan Bernie, ilk kez bir erkek evlat sahibi olacak. Çok heyecanlı olduklarını belirten çift, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması" şeklinde konuştu.

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