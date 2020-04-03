Yeni Zelandalı Joshua Dent, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde Coronavirüs'e yakalandığını anladı. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran gencin testi pozitif çıktı.
Yediği salçanın tadını 'metalik' olarak algıladı, coronavirüse yakalandığını anladı
Yeni Zelandalı Joshua Dent, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde Coronavirüs'e yakalandığını anladı. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran gencin testi pozitif çıktı.
- Dünya
- 03.04.2020
- Gazete
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