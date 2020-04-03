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Yediği salçanın tadını 'metalik' olarak algıladı, coronavirüse yakalandığını anladı

, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde Coronavirüs'e yakalandığını anladı. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran gencin testi pozitif çıktı.

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Virüs salçası
Yeni Zelandalı Joshua Dent, yurtdışı seyahati sırasında yediği domates salçasının tadını 'metalik' olarak algılaması sayesinde Coronavirüs'e yakalandığını anladı. Tat duyusunun değiştiğini fark etmesi sonucu hastalığı kaptığından şüphelenerek hastaneye başvuran gencin testi pozitif çıktı.

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