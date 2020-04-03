Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. İngiltere'de vakalar ve ölümler çoğaldı. Türk restoranının sahibi, müthiş bir yardım kampanyasına imza attı. Joey Essex ve Aisleyne Horgan isimli İngiliz yıldızların da katıldığı iyilik hareketinde Colin Hunt, 8 günde 30'dan fazla hastanedeki toplam 9 bin 500 sağlık çalışanına ücretsiz yemek gönderdi.
Aisleyne Horgan ve yanındaki arkadaşları yardım kolilerini araca taşıdı.
Birçok Türk arkadaşı olan ve restoranında Türkler'i çalıştıran Hunt, sağlık personellerine tam destek vereceklerini söyledi. İngiliz ünlülerinin uğrak yeri olan Sheesh Restaurant Londra'nın doğusunda 4. bölgede Essex bölgesinin Chigwell isimli kasabasında.
Colin Hunt
Restoranın binası 1547 yılında yapılmış oldukça yüksek tavanlı, 3 katlı, farklı bölümleri olan bir bina. Restoranın dış cephesinden kesinlikle Türk restoranı olduğu izlenimi yok. Klasik bir 16. yy İngiliz mimarisi.
Joey Essex
İngiliz yıldızlar Joey Essex ve Aisleyne Horgan, iyilik hareketini sosyal medyadan paylaştı.
Aisleyne Horgan
Aisleyne Horgan ve yanındaki arkadaşları yardım kolilerini araca taşıdı.
Birçok Türk arkadaşı olan ve restoranında Türkler'i çalıştıran Hunt, sağlık personellerine tam destek vereceklerini söyledi. İngiliz ünlülerinin uğrak yeri olan Sheesh Restaurant Londra'nın doğusunda 4. bölgede Essex bölgesinin Chigwell isimli kasabasında.
Colin Hunt
Restoranın binası 1547 yılında yapılmış oldukça yüksek tavanlı, 3 katlı, farklı bölümleri olan bir bina. Restoranın dış cephesinden kesinlikle Türk restoranı olduğu izlenimi yok. Klasik bir 16. yy İngiliz mimarisi.
Joey Essex
İngiliz yıldızlar Joey Essex ve Aisleyne Horgan, iyilik hareketini sosyal medyadan paylaştı.
Aisleyne Horgan
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