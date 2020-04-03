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Sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek sağlayan restoran sahibine ve 'dan destek

’de restoranının sahibi, 9 bin 500 sağlık çalışanına ücretsiz yemek sağladı. İyilik hareketine ve isimli yıldızlar katıldı...

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Eline sağlık!
Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. 'de vakalar ve ölümler çoğaldı. restoranının sahibi, müthiş bir yardım kampanyasına imza attı. Joey Essex ve Aisleyne Horgan isimli İngiliz yıldızların da katıldığı iyilik hareketinde Colin , 8 günde 30'dan fazla hastanedeki toplam 9 bin 500 sağlık çalışanına ücretsiz yemek gönderdi.


Aisleyne Horgan ve yanındaki arkadaşları yardım kolilerini araca taşıdı.

Birçok Türk arkadaşı olan ve restoranında Türkler'i çalıştıran Hunt, sağlık personellerine tam destek vereceklerini söyledi. ünlülerinin uğrak yeri olan Sheesh Restaurant Londra'nın doğusunda 4. bölgede Essex bölgesinin Chigwell isimli kasabasında.


Colin Hunt

Restoranın binası 1547 yılında yapılmış oldukça yüksek tavanlı, 3 katlı, farklı bölümleri olan bir bina. Restoranın dış cephesinden kesinlikle Türk restoranı olduğu izlenimi yok. Klasik bir 16. yy İngiliz mimarisi.


Joey Essex

İngiliz yıldızlar ve , iyilik hareketini sosyal medyadan paylaştı.


Aisleyne Horgan





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