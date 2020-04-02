Ukrayna'da Coronavirüs'ün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi'te insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın"dedi.
Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştırdığı iddia edilen kadın af diledi: Beni öldürün
Ukrayna'da Coronavirüs'ün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi'te insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın"dedi.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
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