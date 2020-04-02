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Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştırdığı iddia edilen kadın af diledi: Beni öldürün

Ukrayna'da Coronavirüs'ün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi'te insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın"dedi.

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Beni öldürün
Ukrayna'da Coronavirüs'ün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi'te insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın"dedi.

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