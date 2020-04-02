Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştırdığı iddia edilen kadın af diledi: Beni öldürün

Ukrayna'da Coronavirüs'ün (Covid-19) ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi'te insanlara virüsü bulaştırdığı iddia edilen kadın, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın"dedi.