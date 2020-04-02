Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Coronavirüs salgınında, iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki kadın, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, kadının diğer hastalar için "umut kıvılcımı" olduğunu ifade etti.
İtalya'da ise 95 yaşındaki Alma Clara Corsini virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı.
İtalya'da ise 95 yaşındaki Alma Clara Corsini virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı.
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