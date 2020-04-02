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'da coronavirüse yakalanan iyileşti

genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Coronavirüs salgınında, iyi haberler de geliyor. 'da , tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. yetkilileri, kadının diğer hastalar için "umut kıvılcımı" olduğunu ifade etti.

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Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Coronavirüs salgınında, iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki kadın, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. yetkilileri, kadının diğer hastalar için "umut kıvılcımı" olduğunu ifade etti.



'da ise 95 yaşındaki Alma Clara Corsini virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı.

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