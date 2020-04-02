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'da (Kovid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 299'a ulaştı

'de ortaya çıkan koranavirüs hızla can almaya devam ediyor. ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 'da, yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 299'a yükseldi.

  • Dünya
  • 02.04.2020 23:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 00:01
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Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı artıyor

'de ortaya çıkan koranavirüs hızla can almaya devam ediyor. ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen 'da, yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 299'a yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 299'a, vaka sayısı ise 7 bin 910'a ulaştı.

Hükümet, yapılan test oranının artmasıyla beraber vaka sayısının da artacağını bildirdi.

EN ÇOK ETKİLENEN KENT SAO PAULO OLDU
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e, vaka sayısı ise 3 bin 506'ya çıktı.

Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulundu.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti.

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