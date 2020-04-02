İngiltere'de 76 yaşındaki Andrew Jack, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Jack, Star Wars filmlerinde Major Caluan Ematt'ı canlandırmış ve Yüzüklerin Efendisi'nde de aksan koçluğu yapmıştı. Andrew Jack, son olarak 'Batman' filmi için yıldız oyuncu Robert Pattinson'a koçluk yapıyordu. Andrew Jack; 'Sherlock Holmes', 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Captain America'da görev almıştı.
Andrew Jack, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
İngiltere'de 76 yaşındaki Andrew Jack, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Jack, Star Wars filmlerinde Major Caluan Ematt'ı canlandırmış ve Yüzüklerin Efendisi'nde de aksan koçluğu yapmıştı.
- Dünya
- 02.04.2020
- Gazete
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