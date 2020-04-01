



Nijerya'daki yerel kaynaklar, cumartesi sabahı Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul ve kilisenin yıkıldığı haberini geçti. Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olay, Eleyowo topluluğunun birçok sakinini etkiledi ve iddiaya göre bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok etti.