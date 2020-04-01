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Son dakika: "'ya meteor düştü" iddiası yı sallıyor! Nijerya'ya meteor mu düştü? İşte işin gerçeği

Son dakika haberi... 'nın başkenti Akure'de meydana gelen yı salladı. Yerel kaynaklar patlamanın "meteor düşmesi nedeniyle" meydana geldiğini iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bölgede dev bir çukurun oluştuğu görüldü. Peki Nijerya'ya meteor mu düştü? Nijerya'ya meteor düştü iddiaları gerçek mi? İşte işin aslı.

  • Dünya
  • 01.04.2020 07:58
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  • Son Güncelleme: 01.04.2020 08:02
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Nijerya'daki yerel kaynaklar, cumartesi sabahı Ondo Eyaletinin başkenti Akure'de meydana gelen patlamada 100'den fazla bina, okul ve kilisenin yıkıldığı haberini geçti. Akure Havalimanı'na yakın bir lokasyonda meydana gelen olay, Eleyowo topluluğunun birçok sakinini etkiledi ve iddiaya göre bölgedeki bir kiliseyi ve bir okulu tamamen yok etti.

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