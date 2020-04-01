Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Red Bull Racing ve Alpha- Tauri'nin dört sürücüsünü virüse karşı bağışıklık kazandırmak için kontrollü bir ortamda COVID-19 bulaştırmayı önerdiklerini söyledi. Marko'ya göre amaç bir kamp düzenlemekti ve bu da, pilotlarına virüs bulaşması için en ideal zamandı.
Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bunu iyi değerlendirmek" dedi. Ancak Marko'ya bu önerisinden dolayı çok eleştiri geldi.
Marko, "Dört Formula 1 sürücüsü ve sekiz ila on gencimiz var. Planımız, bunu iyi değerlendirmek" dedi. Ancak Marko'ya bu önerisinden dolayı çok eleştiri geldi.
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