New York Valisi Andrew Cuomo'nun canlı yayında 'Annemi neden aramıyorsun' diye çıkışan kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo da Coronavirüs'e yakalandı. Vali, "Kardeşimin durumu iyi. Karantinaya alındı, tedavisine başlandı" dedi.
CNN sunucusu Chris Cuomo - New York Valisi Andrew Cuomo
CNN sunucusu Chris Cuomo - New York Valisi Andrew Cuomo
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