Bugünkü
Takvim

'nun kardeşi CNN sunucusu Coronavirüs'e yakalandı

'nun canlı yayında 'Annemi neden aramıyorsun' diye çıkışan kardeşi CNN sunucusu da Coronavirüs'e yakalandı. Vali, "Kardeşimin durumu iyi. Karantinaya alındı, tedavisine başlandı" dedi.

ABONE OL
O aileye virüs şoku
New York Valisi 'nun canlı yayında 'Annemi neden aramıyorsun' diye çıkışan kardeşi CNN sunucusu da Coronavirüs'e yakalandı. Vali, "Kardeşimin durumu iyi. Karantinaya alındı, tedavisine başlandı" dedi.



CNN sunucusu Chris Cuomo - Andrew Cuomo

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo Coronavirüs'e yakalandı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri