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ve riski arttırdı

, , gibi büyük Avrupa ülkeleri haftalardır Coronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıyor. Toplamda yaklaşık 230 bin vaka ile 13 bine yakın ölümün görüldüğü Avrupa'da ve 'ta ise hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ancak Beluras'a ve İsveç'e ciddi tepki var. Şimdiye kadar 3 bin 700 vaka ile 110 ölümün yaşandığı İsveç'te salgına rağmen halkın sokaklarda dolaşmaya devam ettiği görüldü.

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İsveç ve Belarus riski arttırdı
Fransa, , , gibi büyük Avrupa ülkeleri haftalardır Coronavirüs salgını ile baş etmeye çalışıyor. Toplamda yaklaşık 230 bin vaka ile 13 bine yakın ölümün görüldüğü Avrupa'da ve 'ta ise hayat kaldığı yerden devam ediyor. Ancak Beluras'a ve İsveç'e ciddi tepki var. Şimdiye kadar 3 bin 700 vaka ile 110 ölümün yaşandığı İsveç'te salgına rağmen halkın sokaklarda dolaşmaya devam ettiği görüldü. Ülkede kafe ve restoranlar da hala açık

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