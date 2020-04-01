Coronavirüs kabusu devam ederken ABD'de tıp dünyasını üzen bir haber geldi. ABD'nin en ünlü doktoru James T. Goodrich, Coronavirüs'ten hayatını kaybetti. 73 yaşındaki doktorun, New York'ta çalıştığı hastanede öldüğü açıklandı. Goodrich 2004 yılında, 8 santimetrelik beyin dokusu yapışık Filipinli ikizler Carl ve Clarence Aguirre'yi ayırdığı ameliyatla ünlenmişti.
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