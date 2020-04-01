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'li ünlü doktor James T. Goodrich Coronavirüs'ten hayatını kaybetti

Coronavirüs kabusu devam ederken 'de tıp dünyasını üzen bir haber geldi. ABD'nin en ünlü doktoru James T. Goodrich, Coronavirüs'ten hayatını kaybetti.

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Ünlü doktor öldü
Coronavirüs kabusu devam ederken 'de tıp dünyasını üzen bir haber geldi. ABD'nin en ünlü doktoru James T. Goodrich, Coronavirüs'ten hayatını kaybetti. 73 yaşındaki doktorun, New York'ta çalıştığı hastanede öldüğü açıklandı. Goodrich 2004 yılında, 8 santimetrelik beyin dokusu yapışık Filipinli ikizler Carl ve Clarence Aguirre'yi ayırdığı ameliyatla ünlenmişti.

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