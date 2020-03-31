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Son dakika: 'da bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 8 bini geçti

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi

  • Dünya
  • 31.03.2020 12:42
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 12:45
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İspanya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

Son dakika haberleri... 'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8 bin 189'a yükseldi

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