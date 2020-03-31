Bugünkü
Takvim

şokta! Putin'in el sıkıştığı başhekim 'nun testi pozitif çıktı!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtalarda görülen yeni tip 'yı da etkisi altına almıştı. Rusya Devlet Başkanı , koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesini ziyaret edip başhekimle maskesiz bir şekilde uzun sürel bir görüşme gerçekleştirmişti. Gelen son dakika haberine göre Putin'in el sıkışıp yakın temasta bulunduğu başhekim 'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

  • Dünya
  • 31.03.2020 16:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 16:50
ABONE OL
Putin'in el sıkıştığı başhekimin korona testi pozitif çıktı!

'da hastaları i oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi 'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı 'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin'in sürekli test yaptırdığı ve durumunun gayet iyi olduğu aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Rusya şokta! Putin'in el sıkıştığı başhekim Denis Protsenko'nun koronavirüs testi pozitif çıktı!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri