İspanya'da Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340'a çıktı. Ülkede virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin'i geçerek 85 bin 195'e ulaştı. İspanya'da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi. 12 bin 298 sağlık çalışanının ise virüse yakalandığı belirtildi.
İspanya’da korkutan coronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 7 bin 340'a çıktı
İspanya'da Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340'a çıktı. Ülkede virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin'i geçerek 85 bin 195'e ulaştı.
- Dünya
- 31.03.2020
- Gazete
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