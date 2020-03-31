Corona virüsü salgını nedeniyle İspanya'da vaka ve ölüm sayılarında korkunç artışlar meydana geldi. Edinilen son dakika habere göre, İspanya'da coronavirüs vaka sayısı 85 binin üzerine çıkarak Çin'i geçti.

Coronavirüsü kaynaklı ölümlerin sayısı ise 7 binin üzerinde. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'dan gelen son dakika görüntüler şoke etti. İspanya'da Çinli bir kadın istasyon girişindeki panolara tükürdü. O anlar böyle görüntülendi.

PANOLARA TÜKÜRDÜ!

İspanya'da metro istasyonuna gelen Çinli kadın, istasyonun girişinde bulunan panolara tükürdü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ülkenin başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.