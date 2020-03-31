Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan ve 665 bin kişiye bulaşan coronavirüs ile ilgili kabus gibi bir haber geldi. Ortaya atılan bir iddia ise dünyayı tam anlamıyla şoka soktu. İngiliz gazetesinin yayınladığı rapora göre, Çin'de gerçek ölü sayısı, yetkililerin rapor ettiği ölü sayısından 40 kat fazla olabilir. Üstelik rapora göre Pekin, Coronavirüsü konusunda zafer kazandığını düşünerek yabani hayvan pazarlarının varlığını sürdürmesine göz yumuyor. Öte yandan Wuhan'daki bir cenaze evinin, ölülerin küllerinin saklandığı özel vazolardan 5 bin adet sipariş vermiş olduğu bilgisinin sızdırılması, endişeleri daha da artırdı.
İngiliz gazetesi rapor yayınladı: Çin'de coronavirüsten ölenlerin sayısı açıklanandan 40 kat fazla olabilir
Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs dünyaya diz çöktürdü. Binlerce kişi öldü. İngilizler, Çin’in gerçek kayıp sayısını gizlediğini ileri sürdü.
- Dünya
- 31.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.