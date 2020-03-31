Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel Corona Virüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, hastaların yüzde 40'nın genç olduğunu açıkladı.
'Coronavirüs hastalarının yüzde 40’ı genç'
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel Corona Virüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, hastaların yüzde 40'nın genç olduğunu açıkladı.
- Dünya
- 31.03.2020
- Gazete
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