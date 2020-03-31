Bugünkü
Takvim

'Coronavirüs hastalarının yüzde 40’ı genç'

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel Corona Virüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, hastaların yüzde 40'nın genç olduğunu açıkladı.

ABONE OL
Yüzde 40’ı genç
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel Corona Virüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, hastaların yüzde 40'nın genç olduğunu açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya 'Coronavirüs hastalarının yüzde 40’ı genç'
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri