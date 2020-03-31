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Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan karantinadan çıktı

'de Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan 'nden 'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi. 'dan yapılan açıklamada, "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra 'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadeleri kullanıldı.

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Prens karantinadan çıktı
İngiltere'de Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan 'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi. 'dan yapılan açıklamada, "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadeleri kullanıldı.

YARDIMCISI YAKALANDI
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birine Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Budurum Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.

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