İngiltere'de Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden çıktığı ifade edildi. Clarence House'dan yapılan açıklamada, "Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi'nin karantinadan çıktığını doğruluyor" ifadeleri kullanıldı.
YARDIMCISI YAKALANDI
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birine Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Budurum Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.
YARDIMCISI YAKALANDI
İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in yakınında çalışan yardımcılarından birine Coronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Budurum Kraliçe'nin sağlığı konusunda korkuları beraberinde getirdi.
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