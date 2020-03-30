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Son dakika: 'da ten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 kişi artarak, 2 bin 757'ye yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 186 kişide koronavirüs  (Covid-19)  tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 41 bin 495’e çıktığını duyurdu.

  • Dünya
  • 30.03.2020 12:37
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 12:58
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

Dünyayı etkisi altına alan bilançosu ağırlaşıyor. Koronavirüs vakalarında en çok artışın görüldüğü ülkelerin arasında yer alan 'da son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetti. İran'da görülen son vaka sayısıyla birlikte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 757'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 3 bin 186 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 41 bin 495'e çıktığını duyurdu.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 13 bin 911 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 511 kişi olarak bildirildi.

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