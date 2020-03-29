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Son dakika: 'da vaka sayısı 1534'e yükseldi!

'da 'de ortaya çıkan ve 6 kıtayı esir alan yeni tip nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son 24 saatte ülkenin 64 bölgesinde 270 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı bin 534 olmuştur. Yine son 24 saatte 15 kişi iyileşirken toplam taburcu edilen hasta sayısı 64 olmuştur. Son 1 günde korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 kişi daha artarak toplamda 8'e yükselmiştir" denildi.

  • Dünya
  • 29.03.2020 12:30
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 12:30
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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi!

'da korona virüs nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e, vaka sayısı bin 534'e ulaştı.

'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle Rusya'da can kaybı artıyor. Korona virüsü vakalarının son günlerde artış gösterdiği Rusya'da Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 8'e yükseldi.

En çok ölümün yaşandığı kentin başkent olduğu belirtilirken virüsten ölen son kişinin 90 yaşındaki bir hasta olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Son 24 saatte ülkenin 64 bölgesinde 270 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı bin 534 olmuştur. Yine son 24 saatte 15 kişi iyileşirken toplam taburcu edilen hasta sayısı 64 olmuştur. Son 1 günde korona virüsünden ölenlerin sayısı 4 kişi daha artarak toplamda 8'e yükselmiştir" denildi.

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