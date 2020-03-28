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'da acı tablo! Son 24 saatte virüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybetti!

haberi... virüsün en çok vurduğu ülkelerden bir tanesi olan 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi. Dünya genelinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, 600 bini aştı.

  • Dünya
  • 28.03.2020 12:52
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 12:56
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İran'da acı tablo! 24 saat içinde...

'da son 24 saatte yeni tip virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak, 2 bin 517'ye yükseldi.

RUHANİ: HAZIRLIKLIYIZ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, korona virüsün ilk ortaya çıktığı 19 Şubat tarihinden bugüne kadar virüs ile mücadelede başarılı olduklarını belirterek, "Salgın, pik seviyesine ulaşsa dahi sağlık sistemimiz buna hazırlıklı" ifadesini kullandı.

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Dünya genelinde, yeni tip (Kovid-19) vaka sayısı, 600 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

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