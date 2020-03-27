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Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 299 artarak 1995'e yükseldi

Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi.

  • Dünya
  • 27.03.2020 21:31
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 21:31
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Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!
Son dakika haberine göre, 'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 299 artarak 1995'e yükseldi.

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