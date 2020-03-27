Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna dikkat çekmek için yaptığı etkinlik olan "Dünya Saati", bu yıl tüm dünyada, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikler salgın nedeniyle evlerde yapılacak ve dijital mecralardan paylaşılacak. Ülkemizde, WWFTürkiye'nin öncülük ettiği "Dünya Saati" Garanti BBVA ve Panasonic Life Solutions Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.
Dünya saati bu yıl evde
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) doğal alanların ve türlerin yok oluşuna dikkat çekmek için yaptığı etkinlik olan "Dünya Saati", bu yıl tüm dünyada, 28 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
- Dünya
- 27.03.2020
- Gazete
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