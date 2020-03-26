Dünya geneleinde Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, Coronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi. Ölü sayısı 18 bin 906.
Dünya genelinde 18 bin 906 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti
Dünya geneleinde Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, Coronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi. Ölü sayısı 18 bin 906.
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