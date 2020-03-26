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genelinde 18 bin 906 kişi Coronavirüsten hayatını kaybetti

geneleinde Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" , Coronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi. sayısı 18 bin 906.

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Dünya geneleinde Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" , Coronavirüs vaka sayısını 423 bin 297 olarak bildirdi. Ölü sayısı 18 bin 906.

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