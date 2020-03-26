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'e 8 yıl önce rapor sunulmuş! "7.5 milyon insan ölecek..."

Almanya Başbakanı ve 'ne tam 8 yıl önce sunulan ile çok sayıda hazırladığı 2012 tarihli rapor ortaya çıktı. Raporda, "Virüs 7.5 milyona yakın Almanın hayatına mal olabilir" ifadelerine yer verildi...

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7.5 milyon insan ölecek
Almanya Başbakanı ve 'ne tam 8 yıl önce sunulan Robert Koch Enstitüsü ile çok sayıda hazırladığı 2012 tarihli rapor ortaya çıktı. Raporda "Mutasyona uğramış, yeni SARS-Coronavirüs, Güneydoğu Asya'daki bir hayvan pazarından çıkacak. Tüm dünyayı saracak. 3 yıl sürecek. İki kez mutasyona uğrayacak. Aşısı üç yılda ancak bulunacak. Bir kez hastalanan, iyileşmiş olsa bile yine etkilenebilecek. Virüs 7.5 milyona yakın Almanın hayatına mal olabilir. Daha etkin koruyucu önlemler almalıdır" ifadeleri yer aldı.

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