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Başkanı ve Macron telefonda koronavirüsü görüştü

Başkanı ve , yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

  • Dünya
  • 27.03.2020 03:52
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 03:52
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Trump ve Macron telefonda Kovid-19'u görüştü

Başkanı ve , yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, Kovid-19 salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek i G-7, G-20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, , , ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.

Trump ve Macron, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldı.

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