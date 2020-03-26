ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün Kovid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, Kovid-19 salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek için G-7, G-20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.

Trump ve Macron, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldı.



