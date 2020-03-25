Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 20:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 20:08
ABONE OL
İtalya'da bilanço ağırlaştı!

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Dünya Son dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri