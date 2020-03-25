Son dakika haberine göre, İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Detaylar geliyor...
Son dakika haberine göre, İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Detaylar geliyor...
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