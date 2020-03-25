Portekiz'de yaşayan zenginler, hastanelere malzeme yardımı yapmaya başladı. Juventus'un yıldız futbolcusu Ronaldo'nun başlattığı bu kampanyaya kısa sürede destek yağdı. Ülkenin en zengin 10 işadamı, hastanelere yardım konusunda bağış yaptı. Hatta yurt dışından tanı kiti de bağışlayan oldu. Yıldız futbolcu Ronaldo'nun da 20 bin tanı kiti bağışladığı belirtildi.
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