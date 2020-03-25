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başlattı, zenginlerden hastanelere yardım yağdı

Portekiz'de yaşayan zenginler, hastanelere malzeme yardımı yapmaya başladı. 'un yıldız futbolcusu 'nun başlattığı bu kampanyaya kısa sürede destek yağdı

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Zenginlerden hastanelere yardım
Portekiz'de yaşayan zenginler, hastanelere malzeme yardımı yapmaya başladı. 'un yıldız futbolcusu 'nun başlattığı bu kampanyaya kısa sürede destek yağdı. Ülkenin en zengin 10 işadamı, hastanelere yardım konusunda bağış yaptı. Hatta yurt dışından tanı kiti de bağışlayan oldu. Yıldız futbolcu Ronaldo'nun da 20 bin tanı kiti bağışladığı belirtildi.

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