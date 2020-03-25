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'e karşı Barış Fırtınası Operasyonu! Düğmeye basıldı

'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci ve milislerine karşı "Barış Fırtınası Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonun Hafter'in ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

  • Dünya
  • 25.03.2020 12:56
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:56
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Hafter'e karşı dev operasyon! Düğmeye basıldı

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife milislerine karşı bütün cephelerde "Barış Fırtınası Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada operasyonun Hafter milisleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Trablus'taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef almaları nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Hafter milisleri dün Trablus'un güneyinde Ayn Zara bölgesindeki hapishaneye saldırmış ve 3 görevliyi yaralamıştı. Son 2 günde aynı bölgeye yapılan roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, Ulusal Askeri Hava Üssünü ele geçirdiklerini ve bazı milisleri de esir aldıklarını duyurdu.

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